2018-12-06T15:25:34+03:00
Звезды

Во Владимире выберут лучшие любительские короткометражки России

7 декабря в киноцентре Владимирской области состоится торжественная церемония закрытия VI открытого регионального фестиваля любительского короткометражного фильма "Киностарт" и награждение его победителей
Алексей СУХОВ
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В кинофестивале, который проходил в нашем регионе с 3 декабря, приняли участие представители городов Владимира, Карабаново, Киржача, Коврова, Кольчугино, Меленки, Радужного, Судогды, села Черкутино Собинского района, а также Воронежской, Московской и Нижегородской областей.

В программе были показы любительских короткометражных фильмов по 5 номинациям – художественных, анимационных, документальных, социальных и рекламно-информационных (промо-роликов). Также в рамках фестиваля состоялись мастер-классы по различным направлениям кинематографического мастерства: "Сахарная анимация" московского режиссёра и художника Татьяны Новиковой, "Кукольная анимация" художника-изготовителя игровых кукол Игоря Хилова, "Операторское искусство" Михаила Онипенко, члена гильдии кинооператоров России.

Оценивало творческие работы профессиональное жюри под председательством доцента кафедры продюсерского мастерства ВГИКа, члена Экспертного совета по игровому кино для детей Министерства культуры России Андрея Иванова.

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