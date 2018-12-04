Бывшим работникам завода во Владимирской области вернули 15 из 18 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 17:51 2018-12-04T17:51:38+03:00

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Судебные приставы Владимирской области ведут сводное исполнительное производство в отношении ООО «РАСКО» Воронежский стеклотарный завод, так как его хозяева задолжали 323 работникам более 18 миллионов рублей.

Директору организации выписали предупреждение об уголовной ответственности, его счета в различных банках были заморожены, также, наложены аресты на транспорт, недвижимость и продукцию организации.

В результате проделанной работы, должник вернул 15 миллионов рублей. Судебные приставы продолжают работу по этому делу.