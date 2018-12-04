Бывшим работникам завода во Владимирской области вернули 15 из 18 миллионов рублей
Приставам пришлось пригрозить хозяеву уголовным делом
Изменить размер текста:
Судебные приставы Владимирской области ведут сводное исполнительное производство в отношении ООО «РАСКО» Воронежский стеклотарный завод, так как его хозяева задолжали 323 работникам более 18 миллионов рублей.
Директору организации выписали предупреждение об уголовной ответственности, его счета в различных банках были заморожены, также, наложены аресты на транспорт, недвижимость и продукцию организации.
В результате проделанной работы, должник вернул 15 миллионов рублей. Судебные приставы продолжают работу по этому делу.