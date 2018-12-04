Детская площадка Т Плюс стала лучшим проектом по благоустройству во Владимирской области

СЕГОДНЯ 15:27 2018-12-04T15:27:25+03:00

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Проект «Территория детства с Т Плюс», реализованный в Юрьев-Польском, стал лучшим на региональном конкурсе по благоустройству. Детская площадка энергокомпании завоевала гран-при в номинации «Городские поселения с численностью населения свыше 18 тысяч человек».

В конкурсе приняли участие более 30 муниципальных образований с проектами, включающими минимум три типа работ: например, устройство покрытий, монтаж детских площадок, установка освещения, озеленение и другие. Администрация Юрьев-Польского представила спортивно-игровой комплекс Т Плюс и выиграла грант, который будет направлен на дальнейшее благоустройство городских территорий.

«Этот проект мы создавали с заботой о городе, о его жителях, и очень рады, что удалось внести небольшой вклад в развитие инфраструктуры. Приятно осознавать, что именно наша «Территория детства» стала отправной точкой положительных изменений», – отметил директор Владимирского филиала «Т Плюс» Дмитрий Федоров.

Современный спортивно-игровой комплекс с горкой, веревочными лестницами, каруселью, качелями и песочницей компания установила этим летом в рамках федеральной программы «Территория детства с «Т Плюс». В рамках проекта в области построены три таких площадки: две во Владимире и одна в Юрьев-Польском. Места установки выбирались совместно с муниципалитетами и жилищными компаниями по целому комплексу критериев. Во внимание принимались активное участие жильцов в повышении энергоэффективности своих домов, платежная дисциплина потребителей и востребованность детских объектов в конкретном микрорайоне.