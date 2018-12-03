2018-12-03T20:36:14+03:00
Общество

Во Владимире открывается Гостиная примирения

6 декабря в Областном доме молодежи состоится презентация проекта
Алексей СУХОВ
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В декабре во Владимире открывается Гостиная примирения Дворца бракосочетания, куда будут приглашаться на медиацию супруги, решившие подать на развод.

6 декабря в 15 часов в Областном доме молодежи (ул. Дзержинского, д. 5) презентация проекта «Гостиная примирения» состоится в рамках круглого стола на тему «Развитие системы семейной медиации».

«Опыт других регионов для нас очень важен. Но и у Владимира есть, чем поделиться, - рассказала заведующая отделом ЗАГС Галина Карташова. Особенность гостиной примирения в том, что она расположена во Дворце бракосочетания. Мы неслучайно приглашаем супругов, стоящих на грани развода, туда, где они когда-то в счастливых надеждах начинали свой путь в семейную жизнь. Может быть, атмосфера Дворца поможет им вспомнить, как они любили, как готовы были во всем поддерживать друг друг. Это своеобразный медиативный лифт, который спускает к истокам семьи.

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