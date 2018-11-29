2018-11-29T17:53:33+03:00
Происшествия

В Муроме кладовщица украла 20 радиаторов, которые хотела перепродать

Сумма ущерба составила 43 тысячи рублей
Валерия Рудометова
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В конце октября текущего года в полицию обратился представитель коммерческой организации,который сказал, что в ходе ревизии они выявили недостачу 43 000 рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД, пополицейские установили, 43-летняя сотрудница организации с июня по сентябрь, работая кладовщиком, украла более 20 радиаторов, которые хотела в дальнейшем продать.Она во всем созналась.

23 ноября в отношении фигурантки возбуждено уголовное дело за присвоение или растрату.

Большая часть похищенного имущества возвращена законному владельцу.

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