В Муроме кладовщица украла 20 радиаторов, которые хотела перепродать
Сумма ущерба составила 43 тысячи рублей
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В конце октября текущего года в полицию обратился представитель коммерческой организации,который сказал, что в ходе ревизии они выявили недостачу 43 000 рублей.
Как сообщает пресс-служба УМВД, пополицейские установили, 43-летняя сотрудница организации с июня по сентябрь, работая кладовщиком, украла более 20 радиаторов, которые хотела в дальнейшем продать.Она во всем созналась.
23 ноября в отношении фигурантки возбуждено уголовное дело за присвоение или растрату.
Большая часть похищенного имущества возвращена законному владельцу.