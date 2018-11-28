В Киржачском районе произошел взрыв газа в многоквартирном доме

СЕГОДНЯ 16:19 2018-11-28T17:54:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Днем 28 ноября в населенном пункте Барсово Киржачского района произошел взрыв бытового газа. На место выехали пожарные подразделения владимирского и киржачского гарнизонов, сообщила "КП-Владимир" пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.

В администрации Першинского сельского поселения, в состав которого входит населенный пункт Барсово, сказали, что данный жилищный фонд находится в ведении Министерства обороны и расположен на территории действующей воинской части.

На данный момент известно о трех пострадавших. Один от госпитализации отказался, второго увезли в больницу с черепно-мозговой травмой и ожогом руки. Также под завалами находится 83-летняя женщина - мать пострадавшего мужчины. На месте ЧП работают 33 человека.