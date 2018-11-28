В Суздале откроется выставка новогодних открыток 1950-1980-х годов

СЕГОДНЯ 15:03 2018-11-28T15:03:21+03:00

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С 12 декабря в Суздальском филиале Санкт-Петербургского института культуры будут представлены воспроизведения новогодних открыток, марок, конвертов, фотографий, живописных произведений советского периода из фондов ВСМЗ.

Только с 1953 года в Советском Союзе началась массовая печать поздравительных открыток. На них появились Дед Мороз и Снегурочка. Любимые новогодние персонажи с поздравлениями изображены на самолётах и вертолётах, на автомобилях и космических кораблях.

В 1960–1970-х годах стали рисовать детей, спортсменов, встречающих Новый год на лыжне или катке. В 1980-х годах рисованную почтовую карточку практически вытеснила фотооткрытка.

Новогодние сюжеты не обошли стороной и знаки почтовой оплаты. На марках 1980 года представлен Олимпийский медведь, на других – ракеты, на третьих – новогодние ёлки. И обязательным было поздравление: «С новым годом, дорогие товарищи!»

Дополняют новогоднюю выставку репродукции живописных произведений Апфельбаума, Савостьянова, Подлясского, Мазанова.