Новым сити-менеджером Лакинска стал бывший депутат владимирского ЗС

СЕГОДНЯ 15:29 2018-11-26T15:29:42+03:00

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23 ноября депутаты лакинского горсовета проголосовали за кандидатуру нового сити-менеджера города. Им стал бывший депутат ЗС Алексей Андрианов. На этом посту он сменит действующего депутата Заксобрания Андрея Маринина, сложившего с себя полномочия после выборов.

Алексей Андрианов родился 7 апреля 1982 года. Работать начал с 2000 году на автосборочном конвейере "Точмаша". Впоследствии занялся бизнесом. Окончил РАНХиГС по специальности "Государственное и муниципальное управление". В 2011 году стал депутатом Собинского райсовета, с 2011 по 2013 год был помощником члена СФ РФ А. Савенкова. Был депутатом ЗС Владимирской области шестого созыва профессиональной основе. Избирался по одномандатному округу № 2.