В Музее Хрусталя дадут концерт известные московские братья-музыканты

СЕГОДНЯ 13:42 2018-11-20T13:43:13+03:00

Александр и Дмитрий Майборода представят программу для детей и их родителей

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24 ноября в 16 часов в Гусь-Хрустальный приедут пианист Дмитрий Майборода и скрипач Александр Майборода – молодые, но уже известные музыканты. Братья выступают в лучших залах России и за рубежом.

Концерт, который виртуозы дадут в Музее хрусталя, станет необычным не только для самих исполнителей, но и для тех, кто придет на встречу с искусством – слушать музыку будут дети их родители! Программа называется «Звуки – мелодия – волшебство!»

Братья Майборода долго готовили эту программу, отбирали произведения, чтобы она была понятна и близка даже самым маленьким ценителям прекрасного.

В программе прозвучат 11 великих сочинений выдающихся авторов: Шуберта, Чайковского, Крейслера, Моцарта, Шнитке, Сен-Санса.

Билеты продаются во всех кассах ВСМЗ. Стоимость билетов на концерт: взрослого – 200, детского – 100 рублей.