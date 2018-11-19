Во Владимирском театре кукол выступит Вениамин Смехов

СЕГОДНЯ 13:42 2018-11-19T13:43:05+03:00

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Поэтические вечера Вениамина Смехова традиционно собирают ценителей редкого мастерства художественного слова. Русскую поэзию актер называет самой большой любовью своей жизни.

Это не просто актерское чтение стихов и не просто размышления вслух по ходу любимых строк, это личный взгляд человека на образы поэтов в контексте жизни и литературы.

Услышать стихи в исполнении Вениамина Смехова владимирцы смогут 12 декабря в кукольном театре. Жителей областного центра ждет стихотерапия "От Владимира Маяковского до Владимира Высоцкого", "Служили два товарища", "Владимир Высоцкий в театре и в кино", "Рукописи не горят, или Смех и слезы Николая Эрдмана", "Когда я был Атосом" (к юбилею фильма "Три мушкетера". А также - ребятам о зверятах: стихи Гумилева, Агнивцева, Северянина, Есенина, Маяковского, Хармса.

Начало - в 18 часов.