Во Владимирском театре кукол выступит Вениамин Смехов
Поэтические вечера Вениамина Смехова традиционно собирают ценителей редкого мастерства художественного слова. Русскую поэзию актер называет самой большой любовью своей жизни.
Это не просто актерское чтение стихов и не просто размышления вслух по ходу любимых строк, это личный взгляд человека на образы поэтов в контексте жизни и литературы.
Услышать стихи в исполнении Вениамина Смехова владимирцы смогут 12 декабря в кукольном театре. Жителей областного центра ждет стихотерапия "От Владимира Маяковского до Владимира Высоцкого", "Служили два товарища", "Владимир Высоцкий в театре и в кино", "Рукописи не горят, или Смех и слезы Николая Эрдмана", "Когда я был Атосом" (к юбилею фильма "Три мушкетера". А также - ребятам о зверятах: стихи Гумилева, Агнивцева, Северянина, Есенина, Маяковского, Хармса.
Начало - в 18 часов.