Владимирская таможня с начала года перехватила 167 тысяч единиц контрафактных товаров

СЕГОДНЯ 11:02 2018-11-19T11:03:15+03:00

Чаще всего находят поддельную обувь и рыболовную леску

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Как сообщает пресс-служба владимирской таможни, с начала года таможенники 33 региона перехватили 167 тысяч единиц контрафакта. При этом с начала 2018 года на этапе таможенного декларирования товаров выявлено 133 890 единиц контрафактного товара.

Таможенники осуществляли совместные рейды с областной полицией по торговым точкам. Результат - изъято 33112 единиц товаров. Среди них обувь, одежда торговых марок "REEBOK", "ADIDAS", "SCHOOL", "FIFA - RUSSIA 2018", леска рыболовная "POWER PRO", "SHIMANO", настольный футбол "FIFA – RUSSIA 2018".

Все товары изъяты сотрудниками УМВД России по Владимирской области, в отношении индивидуальных предпринимателей, осуществлявших розничную продажу данной продукции, возбуждены дела об административных правонарушениях.