2018-11-16T09:50:17+03:00
Общество

Губернатор Владимир Сипягин сэкономит на себе 7 миллионов рублей

Депутаты ЗС по его просьбе уменьшили представительские доходы в бюджете
Алексей СУХОВ
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15 ноября состоялось внеочередное заседание Законодательного собрания. Депутаты обсуждали бюджетные вопросы.

Дело в том, что доходы бюджета увеличились на полтора миллиарда рублей. Пришли деньги из федерального бюджета, а также бюджет пополнился налогами. Депутаты распределили дополнительные средства на здравоохранение, образование, спорт и социальную сферу. В здравоохранении более 220 миллионов рублей пойдут на обеспечение льготников лекарствами, замену устаревшего медоборудования в Петушинской, Патакинской и Судогодской больницах, достройку акушерского корпуса в Гусь-Хрустальной ЦРБ и индексацию зарплат медработников.

Помимо этого депутаты уменьшили расходы по некоторым статьям. Так 13 миллионов сэкономили на отмене субсидии на полеты из Владимира в Санкт-Петербург, что означает, что от аэропорта все же решили оказаться окончательно. Кроме того, 7 миллионов бюджету сэкономил губернатор Владимир Сипягин. Он решил отказаться от представительских расходов белого дома.

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