Стартует традиционная новогодняя акция от «ЭнергосбыТ Плюс»

СЕГОДНЯ 14:34 2018-11-09T14:34:37+03:00

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Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» приглашает своих клиентов принять участие в традиционной акции – «В Новый год – без долгов!». Главной задачей акции является поощрение добросовестных и ответственных потребителей тепловой и электрической энергии, не имеющих задолженности за энергоресурсы. Для участия в акции «В Новый год – без долгов!» до 20 декабря 2018 года клиентам необходимо:

- погасить имеющуюся задолженность за энергоресурсы (в случае ее наличия);

- оплатить авансовую квитанцию за декабрь, которая рассчитана исходя из фактического потребления коммунальных услуг в ноябре 2018 года.

Каждый добросовестный плательщик автоматически становится участником розыгрыша ценных призов, которые сам сможет выбрать и приобрести по разыгрываемым сертификатам федеральной сети гипермаркетов бытовой техники. Акция проводится на всей территории деятельности Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс», при этом победители обязательно будут определены в каждом муниципальном районе присутствия компании.

«ЭнергосбыТ Плюс» обращает внимание клиентов, что авансовая квитанция за декабрь выставляется только для участия в акции «В Новый год без долгов!» и не является обязательной для оплаты. В установленные сроки клиенты компании получат счета за декабрь 2018 года, в которых уже будут учтены авансовые платежи, совершенные до 20 декабря.

Розыгрыш призов среди потребителей состоится в январе 2019 года. Выбор победителей будет проводиться путем розыгрыша на основании случайного выбора. Итоги акции будут опубликованы организатором в средствах массовой информации, а также на официальном сайте компании.

Тех абонентов, которые с 15 ноября и до конца декабря погасят существующую задолженность, также ждет определенное поощрение. Этот шаг позволит не только облегчить собственную совесть, но и попрощаться с накопившимися «пенями», которые будут прощены теперь уже бывшим должникам. Для списания пени клиенту не нужно обращаться в офис компании, оно произойдет автоматически! Обращаем внимание, что списание пени будет произведено только при полном погашении задолженности, и за исключением пени и госпошлины, взысканных в судебном порядке.

Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает своим клиентам о необходимости своевременно оплачивать потребленную энергию и не накапливать долги. А накануне Нового года эта обязанность каждого потребителя чудесным образом превращается в приятную возможность выиграть ценный приз и порадовать тем самым себя и своих близких!