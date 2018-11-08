2018-11-08T13:22:50+03:00
Происшествия

В лесах Кольчугинского района нашли тело мужчины, обгоревшего до неузнаваемости

Следствие просит помощи
Ольга МАКАРОВА
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Вечером 2 ноября в 27 метрах от дороги «Колокша - Кольчугино- Александров – Верхние Дворики" нашли труп мужчины. Лежало тело слева в направлении города Александров на повороте в деревню Собино, в лесном массиве. Тело, по сообщению следственного комитета региона, было найдено в сильнейших ожогах, после которых личность погибшего установить не удалось.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье "убийство". Правоохранители просят граждан оказать содействие в расследовании.

Следственный комитет региона просит откликнуться владельцев машин, двигавшихся с включенными видеорегистраторами в районе места, где обнаружили тело, либо припарковавшихся на обочине автодороги.

Интересует определенный промежуток времени - с 16 часов 30 минут до 18 часов 2 ноября, когда люди могли видеть пламя в лесу, а видеорегистраторы зафиксировать данные, которые могут помочь понять, что произрошло.

Информацию следствие просит сообщать по телефонам:

8(4922) 47-29-44-отдел криминалистики СУ СК России по Владимирской области

8(49245) 2-58-55, 2-58-37 – Кольчугинский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Владимирской области

8(4922) 77-81-30; 8(49245) 2-37-55 - дежурная часть УМВД по Владимирской области и ОМВД по Кольчугинскому району или по телефону 02.

Конфиденциальность информации гарантируется.

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