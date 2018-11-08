Нобелевский лауреат прочитает в ВлГУ лекцию о глобальном потеплении

СЕГОДНЯ 12:43 2018-11-08T12:43:54+03:00

По окончании лекции можно будет задать спикерам вопросы

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9 ноября с открытыми лекциями выступят ведущие ученые и популяризаторы науки с мировым именем.

Риккардо Валентини – профессор Факультета инноваций в биологических, сельскохозяйственных и лесных системах Университета Тушии, лауреат Нобелевской премии. Климатолог расскажет о глобальном изменении климата за последние десятилетия: проанализирует угрозы для сельского хозяйства и продовольственной безопасности.

Алексей Кавокин – профессор, директор центра поляритоники Института естественных наук исследовательского Университета Вестлейк (Ханчжоу, Китай). Тема лекции: «Бозонные лазеры: настоящее и будущее».

Джузеппе Эрамо – профессор, президент Средиземноморского института фундаментальной физики (г. Рим, Италия). Ученый поделится своими соображениями об антропоцене – неформальном геохронологическом термине, обозначающем геологическую эпоху с момента существенного влияния деятельности человека на геологию и экосистему Земли.

Вход - свободный. Начало - в 12 часов в аудитории 335 ВлГУ (ул. Горького, 87).