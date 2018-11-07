Лучшими владимирскими сувенирами стали сыр от Джона Кописки и альбом живописи, выпущенный ВСМЗ

СЕГОДНЯ 13:56 2018-11-07T13:56:40+03:00

Кроме того, оценили суздальский пряник и книгу "Сказка на ложке"

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В Нижнем Новгороде прошел финал Всероссийского фестиваля-конкурса «Туристический сувенир» 2018. В финал прошли только 317 работ из 41 региона страны — это около 190 компаний и индивидуальных мастеров.

Сувенирную продукцию разделили на категории, и в каждой - подразделение на стоимость - эконом-класс, средняя и высокая ценовая категория, категория VIP.

Наградами фестиваля удостоились 4 сувенира Владимирской области. В категории "Гастрономический сувенир — еда" в группе "Ценовая категория VIP" "золото" получил сыр "Золотое Кольцо от Джона Кописки". Специальный диплом с экономной ценой получил "Суздальский пряник с ответом" производства суздальского "Пряничного Дома".

В группе "сувенир музея" - в ценовой категории VIP - 1 место завоевал альбом "100 лет владимирской живописи", выпущенный Владимиро-Суздальским музеем- заповедником.

Кроме того, специальным дипломом в категории эконом наградили книгу "Сказка на ложке" по мотивам произведения "Дюймовочка" Андерсена. Ее выпустил "Музей ложки" Татьяны Пикуновой.