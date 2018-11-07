Владимирский пейзажист удостоен премии Владимира Юкина

СЕГОДНЯ 13:10 2018-11-07T13:10:31+03:00

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Премия в области изобразительного искусства имени народного художника России Владимира Юкина за 2018 год присуждена художнику Андрею Мочалину за создание серии произведений станковой живописи «Край Владимирский».

Член Союза художников России, пейзажист Андрей Николаевич Мочалин родился, живёт и работает во Владимире. Его творчеству присущи отчетливость композиционного построения, умелая проработка деталей и способность донести до зрителя свой замысел в законченном произведении.

Городские и сельские пейзажи живописца сдержаны в цветовой гамме, пространство в них выстроено и выверено художником и всё подчинено основной пластической затее сюжета.