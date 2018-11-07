Владимирцы на публичных слушаниях обсудили изменения в генплан

СЕГОДНЯ 10:12 2018-11-07T10:12:39+03:00

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6 ноября во Владимире состоялись общегородские общественные слушания по проекту внесения изменений в генплан города, продлившиеся два с половиной часа. Владимирцы, собравшиеся на них, выступили против застройки полей вокруг парка «Дружба», точечной застройки во всех районах. Переживали горожане и по поводу транспортной инфраструктуры, негативную реакцию вызвал проект продления Октябрьского проспекта до Театральной площади. Но особо бурные обсуждения вызвало озеленение Владимира. Специалисты отметили, что сейчас на человека в городе приходится всего три квадратных метра зелени, но ситуация не улучшится и в будущем, ведь в качестве городских зеленых зон в генплане учли пригородные леса. Например, парк планируют организовать в районе ТЭЦ, а напротив Белого дома изменениями в генплан предусмотрена не зеленая зона, а место под общественно-деловую застройку. Подробнее о предложениях владимирцев читайте в статье на нашем сайте.