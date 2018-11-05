Во Владимирской области появится передвижной технопарк для детей

СЕГОДНЯ 14:26 2018-11-05T14:28:28+03:00

Его создание решит проблему дополнительного образования детей в малых городах и селах

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В следующем году в регионе появится передвижной детский технопарк «Кванториум». Это передвижная станция, автомобиль с прицепом, представляющим собой передвижной салон для проведения обучающих занятий с детьми.

Ресурсы оборудования мобильной станции позволяют проводить занятия по программам дополнительного образования технической направленности сразу в нескольких направлениях - «Виртуальная реальность», «Промышленный дизайн», «Робо», «Аэро», «Хайтек». Помимо этого, на базе передвижного технопарка будут проводиться в современном формате уроки технологии, что имеет очень важное значение для школ, в том числе сельских.

- Мобильный «Кванториум» сможет обучать еще тысячу детей ежегодно. Он будет тесно взаимодействовать с созданным на базе Владимирского института развития образования детским технопарком «Кванториум-33», что даст возможность быстрого и успешного старта новому проекту, - уверена курирующий проректор Виктория Полякова.