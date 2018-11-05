2018-11-05T14:02:06+03:00
Происшествия

Воронежский Следком возбудил уголовное дело из-за долгов владимирского предприятия

На имущество стекольного завода наложили арест
Артём Черепанов
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Следственный комитет по Воронежской области возбудил уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями руководством владимирской стекольной компании ООО "РАСКО". Ее филиал в Воронеже задолжал за газ, хотя вполне имел возможность заплатить за топливо. Судя по данным следствия, предприятию пришлось "выкручиваться", чтобы платить зарплату сотрудникам.

По данным воронежского Следкома, филиал "РАСКО" "Воронежский стеклотарный завод" накопил долгов за газ на 83 миллиона рублей. В конечном счете, фирме перекрыли трубу. В офисах компании во Владимирской и Воронежской областях проведены обыски, следователи нашли 1 миллион рублей наличными и документы, говорящие о выводе денег со счетов организации для выплаты зарплаты сотрудникам.

Воронежский Следком сообщает, что управленцы "РАСКО" знали о тяжелом финансовом состоянии завода, но сокращать штат не стали. В итоге в сентябрю 2018 года перед 337 сотрудниками на сумму 35 миллионов рублей. Большая часть из работников уволилась, осталось 14 человек.

Воронежский Следком сообщает, что на имущество "РАСКО" наложен арест. Оно оценивается в 400 миллионов рублей.

Отметим, за долги газ отключили и стекольному заводу "РАСКО" во Владимирской области.

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