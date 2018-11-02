Игорь Конышев покинул пост директора ВСМЗ

СЕГОДНЯ 12:06 2018-11-02T12:06:32+03:00

Как он говорит сам, ему предложили заняться новым проектом

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Пост директора Владимиро-Суздальского музея-заповедника со 2 ноября считается вакантным. Игорь Конышев, жестко критикуемый владимирскими общественниками, сообщил новость о том, что покидает Владимир.

"Дорогие друзья! Сегодня я завершил свою деятельность на посту директора Владимиро-Суздальского музея заповедника. Мне поступило предложение заняться новым проектом. Благодарю всех, кто работал со мной все эти два года! С уважением, Игорь Конышев", написал он на своей странице в Фейсбуке.

Игорь Конышев сменил на этом посту Светлану Мельникову. И после этого постоянно попадал под жесткую критику со стороны как бывших сотрудников музея (в том числе от первого директора ВСМЗ Алисы Аксеновой), так и просто общественный активистов. Его ругали практически за все. Писались даже письма в Министерство культуры. Однако в ведомстве всегда защищали Игоря Конышева. Теперь общественность может успокоиться. Хотя, смотря кого назначут.