В Камешковском районе на работника завода упали металлические листы

СЕГОДНЯ 15:40 2018-11-01T15:40:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Перед судом предстанет руководитель коммерческого предприятия, которого обвиняют в нарушении правил охраны труда, в результате чего пострадал работник, сообщает СК по Владимирской области.

Директор предприятия возглавлял фирму с 2016 года и являлся ответственным лицом за создание для работников безопасных условий труда. Руководитель, действуя не по правилам безопасности, установил в цех самодельную стойку-тележку для металлических листов.

Так, в июле 2018 года на предприятие привезли 18 листов стали, в том числе с дефектами формы, которые положили на самодельную стойку. 11 июля 2018 года оператор лазерной установки выбрал для раскройки металлический лист, потом снял с листов крепеж, и в этот момент все 18 листов размером 1250 на 2500 мм, упали на работника, придавив его к полу.

Пострадавшему оказали на месте первую помощь, а затем с телесными повреждениями госпитализировали в клинику. После лечения 49-летний пострадавший обследовался в ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» Минздрава России.

В ходе следствия директор предприятия полностью признал вину, извинился и выплатил компенсацию.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.