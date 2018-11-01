2018-11-01T11:54:00+03:00
Происшествия

В Муроме были задержаны закладчики "соли"

Дома у подозреваемых нашли почти 60 грамм этого вещества
Артем Бердник
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С сайта УМВД России по Владимирской областиС сайта УМВД России по Владимирской области
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22 октября сотрудники муромской полиции задержали троих местных жителей. Мужчины 20-и, 34-х и 40 лет подозреваются в хранении и распространении крупных партий наркотиков.

В карманах молодых людей было найдено несколько свертков с порошками, а уже дома нашли более 55 таких же свертков, упаковочные материалы и бытовые весы. Экспертиза показала, что в общей сумме у подозреваемых было почти 60 граммов синтетического наркотического вещества, которые они планировали продавать через «закладки».

В отношении задержанных были возбуждены уголовные дела за незаконное приобретение, хранение и, возможно, распространение наркотических средств в крупном размере. Расследование продолжается, полицейские устанавливают, откуда «закладчики» получали наркотики. Двоим запретили покидать страну, а третий был заключен под стражу.

Жители Мурома подозреваются в сбыте наркотических средств в крупном размере.Оперативная съемка УМВД по Владимирской области

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