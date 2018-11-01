Автобусы "БигАвтоТранса" окончательно исчезли из Владимира

СЕГОДНЯ 11:41 2018-11-01T11:41:21+03:00

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1 ноября одна из старейших транспортных компаний Владимира "БигАвтоТранс" окончательно покинула рынок пассажирских перевозчик. Последний маршрут, обслуживаемый этой фирмой, по результатам торгов отошел компании "АДМ", ставшей крупнейшим перевозчиком города.

Большинство сотрудников, работавших на пассажирских маршрутах "БигАвтоТранса", отправлены в простой. Водителям и кондукторам предписано сидеть весь рабочий день в актовом зале компании за 2/3 оклада. Ряд перевозчиков города дали понять, что готовы принять оставшихся не у дел сотрудников компании.

Отметим, что "БигАвтоТранс" выступал противником введения в общественном транспорте города валидаторов, не собирался использовать в работе газомоторные автобусы. Машины компания покапала в Западной Европе, предпочитая немецкие "МАН" и "Мерседес-Бенц".

Компания "БигАвтоТранс" была основана в 1999 году. За несколько лет она стала крупнейшим пассажирским перевозчиком, качественно изменив представления владимирцев об общественном транспорте.