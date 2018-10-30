Во Владимирской области за недели ОРВИ заболело почти 8,5 тысяч человек

СЕГОДНЯ 14:28 2018-10-30T14:30:35+03:00

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За неделю - с 22 по 28 октября в области зарегистрировано 8 459 случаев ОРВИ, среди них – 5 366 детей. Показатель на 10 тысяч населения– 61,4. Во Владимире зарегистрировано 2 715 случаев, среди них-1 671 ребенок, показатель на 10 тыс. населения – 75,5.

В целом заболеваемость ОРВИ по совокупному населению области регистрируется на неэпидемическом уровне, вместе с тем, отмечается сезонный рост заболеваемости.

Как сообщает областное управление Роспотрребнадзора, за прошедшую неделю обследовано 12 человек с проявлениями ОРВИ. По результатам лабораторного мониторинга отмечается циркуляция вирусов негриппозной этиологии (аденовирусы).

Превышение средне-областного показателя заболеваемости отмечено в Собинском районе – 93, во Владимире – 75,5, в Киржачском районе – 64,2 и в Ковровском р-не – 64,7.