За спаивание 16-летней студентки вязниковцу грозит тюремный срок

СЕГОДНЯ 11:30 2018-10-29T11:30:08+03:00

20-летний парень выпивал вместе с ней, показывая личный пример

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Как сообщает региональная полиция, 20-летний житель Вязниковского района вовлекал 16-летнюю знакомую, студентку местного колледжа в посиделки с алкоголем, выпивал с ней сам, чем показывал личный пример.

В факту возбуждено возбуждено уголовное дело по статье "вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции".

Теперь молодому человеку грозит наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.