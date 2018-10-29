За спаивание 16-летней студентки вязниковцу грозит тюремный срок
20-летний парень выпивал вместе с ней, показывая личный пример
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Как сообщает региональная полиция, 20-летний житель Вязниковского района вовлекал 16-летнюю знакомую, студентку местного колледжа в посиделки с алкоголем, выпивал с ней сам, чем показывал личный пример.
В факту возбуждено возбуждено уголовное дело по статье "вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции".
Теперь молодому человеку грозит наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.