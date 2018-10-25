В поселке Мелехово заложили "Аллею героев"

СЕГОДНЯ 13:26 2018-10-25T13:26:47+03:00

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24 октября, в День подразделений специального назначения Вооруженных сил РФ, в поселке Мелехово на территории мемориального комплекса открыли памятник воинам-разведчикам, погибшим в локальных войнах.

После возложения цветов к обелиску воинам-разведчикам участники «Молодежки ОНФ» заложили «Аллею Героев» и посадили саженцы туи. В посадке деревьев принял участие ветеран афганской войны, кавалер трех орденов Красной Звезды, командир разведбата Валерий Стрельников.

«Для нас, молодых, очень важно сегодня быть рядом с ветеранами, еще больше узнать об их мужестве и подвигах, в которых проявилась их беззаветная любовь к Родине, брать с них пример, ведь герои действительно среди нас!» – отметила координатор «Молодежки ОНФ во Владимирской области Алена Бойкова.