Во Владимирской области прокуратура добилась присвоения пенсионерке звания "Ветеран труда"
Муромская городская прокуратура проверило обращение местной жительницы по вопросу присвоения звания «Ветеран труда».
Оказалось, что Министерство обороны РФ наградило женщину медалью «Михаил Калашников» - ведомственным знаком отличия, дающим право на присвоение звания «Ветеран труда».
Однако заместитель директора департамента социальной защиты населения ей в присвоении почетного звания отказали. Якобы у пенсионерки не было стажа работы в учреждениях и организациях, подведомственных Министерству обороны РФ.
- Вместе с тем выявлено и документально подтверждено, что «Муромский завод радиоизмерительных приборов», где 39 лет проработала женщина, включено в перечень предприятий оборонно-промышленного комплекса. - рассказали в областной прокуратуре.
В итоге пенсионерке присвоено звание «Ветеран труда», а виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.