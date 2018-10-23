2018-10-23T20:48:14+03:00
Общество

Во Владимирской области прокуратура добилась присвоения пенсионерке звания "Ветеран труда"

Ведомство доказало, что жительница Мурома заслужила носить почетное звание
Алексей СУХОВ
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Муромская городская прокуратура проверило обращение местной жительницы по вопросу присвоения звания «Ветеран труда».

Оказалось, что Министерство обороны РФ наградило женщину медалью «Михаил Калашников» - ведомственным знаком отличия, дающим право на присвоение звания «Ветеран труда».

Однако заместитель директора департамента социальной защиты населения ей в присвоении почетного звания отказали. Якобы у пенсионерки не было стажа работы в учреждениях и организациях, подведомственных Министерству обороны РФ.

- Вместе с тем выявлено и документально подтверждено, что «Муромский завод радиоизмерительных приборов», где 39 лет проработала женщина, включено в перечень предприятий оборонно-промышленного комплекса. - рассказали в областной прокуратуре.

В итоге пенсионерке присвоено звание «Ветеран труда», а виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

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