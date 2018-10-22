Реконструкция стадиона в Суздале затягивается

СЕГОДНЯ 10:11 2018-10-22T10:11:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Администрация города Суздаля сообщает, что реконструкция местного стадиона будет проведена в 2019 года. Глава администрации города Сергей Сахаров сообщил, что проектировщики не уложились в сроки.

По данным суздальской мэрии, изначально предполагалось, что подготовка проекта займет 2,5 месяца. По факту на работу ушло почти полгода. Средства на реконструкцию выделят по программе "Газпром-детям".

Отметим, первый этап реконструкции стадиона прошел в прошлом году. За 26 миллионов рублей было сделано новое искусственное поле, раздевалки и освещение.