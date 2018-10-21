2018-10-21T16:51:12+03:00
Общество

В Муроме суд закрыл сайт, продававший дипломы

Умельцы предлагали изготовить на заказ практически любые документы
Ирина Мальцева
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Нарушения выявила прокуратура Муромского района, в ходе проверки обнаружившая сайт, где всем желающим предлагали за деньги приобрести дипломы, аттестаты, сертификаты и справки без прохождения обучения и повышения квалификации. Как обещали создатели сайта, все документы изготавливались типографским способом на бланках Гознака. Городской прокурор обратился в суд с иском о признании распространяемой в сети «Интернет» информации запрещенной. Муромский городской суд согласился с доводами и удовлетворил иск, ограничив доступ к сайту. Решение в законную силу не вступило.

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