В Муроме суд закрыл сайт, продававший дипломы

СЕГОДНЯ 16:50 2018-10-21T16:51:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Нарушения выявила прокуратура Муромского района, в ходе проверки обнаружившая сайт, где всем желающим предлагали за деньги приобрести дипломы, аттестаты, сертификаты и справки без прохождения обучения и повышения квалификации. Как обещали создатели сайта, все документы изготавливались типографским способом на бланках Гознака. Городской прокурор обратился в суд с иском о признании распространяемой в сети «Интернет» информации запрещенной. Муромский городской суд согласился с доводами и удовлетворил иск, ограничив доступ к сайту. Решение в законную силу не вступило.