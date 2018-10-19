С момента образования СК по Владимирской области раскрыто 500 преступлений прошлых лет

СЕГОДНЯ 10:01 2018-10-19T10:01:21+03:00

19 октября в России отмечается День образования службы криминалистики

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Для Следственного комитета России криминалисты - это важнейшее подразделение, без работы которых трудно представить полноценность и объективность раскрытия и расследования преступлений различных категорий.

В штате отдела следственного управления по Владимирской области состоит 9 следователей-криминалистов.

За 9 месяцев 2018 года на территории области зарегистрировано:

-76 убийств (аналогичный период 2017– 89), раскрываемость - 97,6 процента;

-24 факта причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (АППГ – 33), раскрываемость - 95,8 процента;

-20 изнасилований (АППГ -11), раскрываемость – 100 процентов;

-42 факта иных насильственных действий сексуального характера (АППГ – 28), раскрываемость 100 процентов.

С момента образования Следственного комитета следователями при сопровождении криминалистов СУ раскрыто и расследовано 500 преступлений прошлых лет. В текущем году раскрыто 35 преступлений прошлых лет и 59 преступлений, ранее не состоявших на учете. С участием криминалистов осуществлено около 100 выездов для осмотра и сбора доказательственной базы.

В штате отдела криминалистики следственного управления состоят также три эксперта. В текущем году двумя экспертами проведено 41 исследование.

Для раскрытия преступлений и закрепления доказательств экспертом отдела криминалистики проведено 71 психолого-физиологическое исследование с использованием полиграфа.