Муромского застройщика оштрафовали на полмиллиона рублей
Он строил дом без разрешения
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Первый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение арбитражного суда Владимирской области, оштрафовавшего муромского застройщика ООО "Агрострой плюс" на 500 тысяч рублей.
Пресс-служба областной прокуратуры сообщает, что компания строила многоквартирного дом без разрешения на строительство. Застройщик успел забить сваи, дальше планировалась вести строительство за счет средств дольщиков. В суде представитель фирмы заявил, что строительство дома еще не началось, а велись подготовительные работы.