Муромского застройщика оштрафовали на полмиллиона рублей

СЕГОДНЯ 15:33 2018-10-17T15:34:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Первый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение арбитражного суда Владимирской области, оштрафовавшего муромского застройщика ООО "Агрострой плюс" на 500 тысяч рублей.

Пресс-служба областной прокуратуры сообщает, что компания строила многоквартирного дом без разрешения на строительство. Застройщик успел забить сваи, дальше планировалась вести строительство за счет средств дольщиков. В суде представитель фирмы заявил, что строительство дома еще не началось, а велись подготовительные работы.