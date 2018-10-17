2018-10-17T15:34:15+03:00
Общество

Муромского застройщика оштрафовали на полмиллиона рублей

Он строил дом без разрешения
Артём Черепанов
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Первый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение арбитражного суда Владимирской области, оштрафовавшего муромского застройщика ООО "Агрострой плюс" на 500 тысяч рублей.

Пресс-служба областной прокуратуры сообщает, что компания строила многоквартирного дом без разрешения на строительство. Застройщик успел забить сваи, дальше планировалась вести строительство за счет средств дольщиков. В суде представитель фирмы заявил, что строительство дома еще не началось, а велись подготовительные работы.

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