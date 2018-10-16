2018-10-16T13:08:48+03:00
Общество

Владимирцы смогут узнать всю правду о сезонных товарах

18 октября пройдет горячая линия, в ходе которой на все вопросы ответят юристы
Алексей СУХОВ
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18 октября с 14 до 16 часов Владимирское отделение Молодежного союза юристов в рамках проекта «Защита потребителя» проведут горячую линию для жителей региона на тему: «Что нужно знать, покупая сезонные товары»

О чем молчат продавцы при продаже сезонных товаров? Где указано, что товар сезонный? Как исчисляется гарантийный срок на сезонный товар? Как вернуть зимой сани, купленные летом?Когда начинается осенний сезон для товаров во Владимирской области? Качество обуви: как провести экспертизу и доказать, что товар был некачественным?

На эти и другие вопросы сотрудники проекта «Защита потребителя» Татьяна Кузьмина и Евгений Соловьев по телефону горячей линии для потребителей: 8 920 920 25 15.

В это же время пройдет тематический прием по вопросам защиты прав потребителей при возврате и обмене товара в офисе организации по адресу: Владимир, ул. Офицерская, 9-а.

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