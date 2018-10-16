Во Владимире пройдут Всероссийские соревнования по спортивной гимнастике
Всероссийские соревнования по спортивной гимнастике на Кубок памяти Заслуженного тренера СССР Николая Григорьевича Толкачева пройдут на базе СДЮСШОР по спортивной гимнастике им. Н.Г. Толкачева (г. Владимир, Спортивный переулок, дом 1) с 18 октября по 22 октября 2018 года.
Планируется приезд 350 гимнастов из 27субъектов и 40 городов России, а также представителей из городов Донецка и Луганска.
Парад открытия соревнований намечен на пятницу, 19 октября. Начало в 13:00.
График проведения соревнований:
20 октября (суббота) – квалификация. Обязательная программа с 9:00.
21 октября (воскресенье) – финал многоборья. Произвольная программа с 9:00.
22 октября (понедельник) – финалы в отдельных видах многоборья с 9:00.