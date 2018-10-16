2018-10-16T10:42:22+03:00
Спорт

Во Владимире пройдут Всероссийские соревнования по спортивной гимнастике

Парад открытия - 19 октября в 13.00
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Всероссийские соревнования по спортивной гимнастике на Кубок памяти Заслуженного тренера СССР Николая Григорьевича Толкачева пройдут на базе СДЮСШОР по спортивной гимнастике им. Н.Г. Толкачева (г. Владимир, Спортивный переулок, дом 1) с 18 октября по 22 октября 2018 года.

Планируется приезд 350 гимнастов из 27субъектов и 40 городов России, а также представителей из городов Донецка и Луганска.

Парад открытия соревнований намечен на пятницу, 19 октября. Начало в 13:00.

График проведения соревнований:

20 октября (суббота) – квалификация. Обязательная программа с 9:00.

21 октября (воскресенье) – финал многоборья. Произвольная программа с 9:00.

22 октября (понедельник) – финалы в отдельных видах многоборья с 9:00.

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