Узбек три года жил по поддельному паспорту во Владимирской области

СЕГОДНЯ 12:04 2018-10-13T12:04:55+03:00

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Мужчина из Узбекистана в октябре 2015 года в городе Химки Московской области передал свой паспорт неизвестному, чтобы он поставил штамп о временном проживании. Узбек заплатил ему 90 тысяч рублей.

После этого злоумышленник с ноября 2015 по февраль 2018 гг. использовал паспорт с поддельным в нем штампом, который якобы подтверждал разрешение на временное проживание в Российской Федерации. Согласно официальным данным, мужчина разрешение на временное проживание в Московской области не оформлял, таких данных не было и в УМВД России по Владимирской области.

Материалы проверки переданы прокуратурой в правоохранительные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам проверки межрайонным отделом МВД России «Муромский» в отношении гражданина Республики Узбекистан возбуждено уголовное дело за использование заведомо подложного документа.