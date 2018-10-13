Владимирские полицейские задержали крупного наркодилера в гараже

СЕГОДНЯ 10:34 2018-10-13T10:34:49+03:00

Оперативники обнаружили у мужчины 15 слепков из пластилина

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В начале октября текущего года на территории гаражных кооперативов в городе Владимире полицейские задержали 46-летнего местного жителя.

Как сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области, оперативники изъяли у задержанного 15 слепков из разноцветного пластилина, внутри которых находились свертки из фольги с содержимым светло-кремневого цвета.

Исследование показало, что это было наркотическое средство «карфентанил», общей массой 7,31 грамма.

Задержанный пояснил, что хотел сбыть запрещенные вещества на территории Владимира путем организации «тайников-закладок».

На мужчину возбудили уголовное дело за покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере

Сейчас полиция проверяет, не причастен ли мужчина к другим подобным преступлениям.