Владимирские полицейские задержали крупного наркодилера в гараже
В начале октября текущего года на территории гаражных кооперативов в городе Владимире полицейские задержали 46-летнего местного жителя.
Как сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области, оперативники изъяли у задержанного 15 слепков из разноцветного пластилина, внутри которых находились свертки из фольги с содержимым светло-кремневого цвета.
Исследование показало, что это было наркотическое средство «карфентанил», общей массой 7,31 грамма.
Задержанный пояснил, что хотел сбыть запрещенные вещества на территории Владимира путем организации «тайников-закладок».
На мужчину возбудили уголовное дело за покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере
Сейчас полиция проверяет, не причастен ли мужчина к другим подобным преступлениям.