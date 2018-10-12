Город Владимир станет штаб-квартирой международного театрального фестивального союза
В ходе театрального форума "У Золотых ворот", который проходил в областном центре с 18 сентября по 2 октября, было принято решение об учреждении Международного театрального фестивального союза, который объединит театральные фестивали, проходящие на постсоветском пространстве и в Европе.
Фестиваль на владимирской земле проходит один раз в два года, а театралам хочется встречаться и радовать зрителей чаще. В состав учредителей организации вошли представители театрального дела из России, Германии, Украины, Киргизии и других стран.
Штаб-квартирой новой организации стал Владимир, а возглавил новый союз директор Владимирского драматического театра Борис Гунин.