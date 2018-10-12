2018-10-12T20:36:02+03:00
Звезды

Город Владимир станет штаб-квартирой международного театрального фестивального союза

Возглавил новый союз директор Владимирского драматического театра Борис Гунин
Алексей СУХОВ
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В ходе театрального форума "У Золотых ворот", который проходил в областном центре с 18 сентября по 2 октября, было принято решение об учреждении Международного театрального фестивального союза, который объединит театральные фестивали, проходящие на постсоветском пространстве и в Европе.

Фестиваль на владимирской земле проходит один раз в два года, а театралам хочется встречаться и радовать зрителей чаще. В состав учредителей организации вошли представители театрального дела из России, Германии, Украины, Киргизии и других стран.

Штаб-квартирой новой организации стал Владимир, а возглавил новый союз директор Владимирского драматического театра Борис Гунин.

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