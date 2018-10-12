В "Крейсере" ликвидировали пожар

СЕГОДНЯ 12:00 2018-10-12T13:32:45+03:00

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Сегодня около 10 утра во Владимире загорелся ТЦ "Крейсер". В МЧС о пожаре сообщили в 10.20. По прибытию было установлено, что возгорание случилось в одном из отделов торгового центра на 2-ом этаже. Огонь перекинулся на вентиляционную шахту. Из торгового центра было эвакуировано 250 человек.

В 10.28. пожар был локализован. Открытое горение было ликвидировано в 10.38. Полностью пожар был ликвидирован в 11.11. В результате пожара пострадавших нет, площадь составила 50 квадратных метров. На месте работали 37 человек и 13 единиц техники.

Причина пожара устанавливается.