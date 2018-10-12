Во Владимире горит торговый центр «Крейсер»

СЕГОДНЯ 11:00 2018-10-12T11:09:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Дым повалил через крышу левой части торгового центра «Крейсер» около десяти часов утра. Торговые отделы еще не успели открыть для посетителей. В помещении находились только продавцы, которых немедленно эвакуировали — они даже не забрали свои вещи. Всего эвакуировали 350 человек, включая покупателей супермаркета, который начал работу с 8.00.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.vladimir.kp.ru/video/embed/673027" frameborder="0"></iframe> Пожар в "Крейсере".Валерия Рудометова

- Мы еще не успели открыть отделы, в это время работала только «Пятерочка», там были посетители. Нам сразу сказали о пожаре, мы выбежали, но толпы и паники никакой не было, - рассказали стоящие перед зданием продавцы.

Некоторые покупатели, идя в «Крейсер», умудрились не обращать внимания на пожарные машины, которые выстроились перед ТЦ, полицию и спасателей. Они пытались подняться в магазин, не замечая столб дыма, который валил со второго этажа. Возгорание произошло в одном из отделов, с переходом на вентиляцию. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Но покупатели уверенно заявляли, что никакого пожара нет, это все учения, и пытались прорваться в торговые залы.

Спасатели поднимались наверх с другой стороны здания при помощи пожарных лестниц. В основном, МЧСники работали на крыше. На тушение пожара привлекалось 13 единиц техники и 37 пожарных, которые ликвидировали открытое горение в 10.39. По предварительной информации, пострадавших нет.