2018-10-11T18:44:53+03:00
Общество

Ледовый дворец "Владимир" открывает свои двери для любителей покататься на коньках

13 октября ледовый комплекс откроется для массового катания
Алексей СУХОВ
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Муниципальный ледовый комплекс «Владимир» начинает работу по "полной программе".

Уже утвержден график занятий для воспитанников муниципальной детско-юношеской спортивной школы по хоккею с шайбой и фигурного катания на коньках. В будни начинающие фигуристы и хоккеисты выходят на лед с 8 до 10.30 и с 14 до 20 часов, в выходные - с 8 до 13 часов. В распоряжении посетителей комплекса не только лед, но и хореографический и тренажерный залы.

Уже 13 октября ледовый комплекс откроется для массового катания: любой желающий может прийти сюда в выходные дни с 14.15 до 20.00. Час катания на собственных коньках обойдется взрослым в 100 рублей, для детей в возрасте до 7 лет - катание бесплатно. Прокат коньков абсолютно для всех - 50 рублей в час. Для организованных групп аренда льда стоит 4 тысячи рублей в час в дневное время, вечером - 5 тысяч рублей.

Всю полезную информацию о работе катка, планируемых мероприятиях, часах работы катка и тренажерного зала можно узнать по телефонам 52-99-78 и 77-95-98.

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