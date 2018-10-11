Ледовый дворец "Владимир" открывает свои двери для любителей покататься на коньках
Муниципальный ледовый комплекс «Владимир» начинает работу по "полной программе".
Уже утвержден график занятий для воспитанников муниципальной детско-юношеской спортивной школы по хоккею с шайбой и фигурного катания на коньках. В будни начинающие фигуристы и хоккеисты выходят на лед с 8 до 10.30 и с 14 до 20 часов, в выходные - с 8 до 13 часов. В распоряжении посетителей комплекса не только лед, но и хореографический и тренажерный залы.
Уже 13 октября ледовый комплекс откроется для массового катания: любой желающий может прийти сюда в выходные дни с 14.15 до 20.00. Час катания на собственных коньках обойдется взрослым в 100 рублей, для детей в возрасте до 7 лет - катание бесплатно. Прокат коньков абсолютно для всех - 50 рублей в час. Для организованных групп аренда льда стоит 4 тысячи рублей в час в дневное время, вечером - 5 тысяч рублей.
Всю полезную информацию о работе катка, планируемых мероприятиях, часах работы катка и тренажерного зала можно узнать по телефонам 52-99-78 и 77-95-98.