В Коврове уборщица лагеря воровала у детей

10 Окт. 15:25 2018-10-11T10:44:50+03:00

Ее будут судить за кражу

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Завершено расследование уголовного дела в отношении 62-летней жительницы города Коврова. Она работала уборщицей в одном из летних оздоровительных учреждений. Как сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области, женщина обвиняется в краже имущества. При уборке комнат женщина решила украсть мобильный телефон и фотоаппарат. Общая сумма ущерба превысила 14 000 рублей.

После получения заявлений о фактах краж полицейские установили личность и задержали подозреваемую. В содеянном женщина созналась.

В настоящее время материалы уголовных дел направлены в суд для рассмотрения по существу. Телефон и фотоаппарат вернули владельцам.