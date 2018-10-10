Филиал «Владимирэнерго» получил Паспорт готовности к осенне-зимнему периоду

10 Окт. 13:48 2018-10-10T13:48:03+03:00

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Подготовку филиала «Владимирэнерго» к ОЗП оценивала комиссия, в состав которой вошли представители исполнительного аппарата ПАО «МРСК Центра и Приволжья», представители РУТН Волги филиала ПАО «Россети» - Центра технического надзора.

Филиал «Владимирэнерго» в полном объеме и установленные сроки выполнил все запланированные мероприятия по подготовке к работе в период холодов. Выполнение календарного плана одного из ключевых подготовительных мероприятий - ремонтной программы - составляет 100%. Специалистами Владимирэнерго произведен ремонт 509 трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ, более 3078 км воздушных линий 0,4-110 кВ, расчищены более 1512 га просек линий электропередачи (ЛЭП), что равно около 490 км ЛЭП.

К работе в условиях осенне-зимнего максимума нагрузок подготовлен автотранспорт и спецтехника. На 100% укомплектован аварийный запас оборудования. Проведены тренировки персонала и учения по ликвидации технологических нарушений. Для оперативного подключения потребителей в случае возникновения внештатных ситуаций в филиале имеются 76 резервных источников снабжения электрической энергией мощностью 1,8 МВт.

К возможной ликвидации аварий и нештатных ситуаций готовы 82 аварийно-восстановительные бригады в составе 377 человек и 131 единицы техники, включая высокопроходимую спецтехнику. Сотрудники компании обеспечены всем необходимым оборудованием и средствами индивидуальной защиты.

Перед получением паспорта готовности филиал «Владимирэнерго» и его производственные отделения (ПО): Александровские, Владимирские, Гусевские и Ковровские электрические сети проверяли специальные комиссии. В них входили представители Центрального управления Ростехнадзора, представители ПАО «МРСК Центра и Приволжья», технические руководители и специалисты филиала «Владимирэнерго». Они оценивали состояние электросетевого хозяйства, его готовность к работе в условиях зимнего максимума нагрузок, соблюдение сроков и объемов выполнения производственных программ и планов подготовки к работе в ОЗП: ремонтов основного и вспомогательного оборудования, зданий и сооружений, выполнение инвестиционной программы, соблюдение графиков проведения противоаварийных тренировок оперативного персонала.

Итогом работы центральной комиссии стала положительная оценка уровня подготовки филиала «Владимирэнерго» к зиме и вручение Паспорта готовности к работе в ОЗП 2018-2019 гг.