В Коврове поезд насмерть сбил школьницу

10 Окт. 10:03 2018-10-10T10:16:30+03:00

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Это случилось 9 октября около пяти утра в районе железнодорожного вокзала в Коврове. Девушку 2002 года рождения сбил проезжающий поезд № 88 "Адлер-Нижний Новгород". Информацию нам подтвердила старший инспектор группы ПДН Владимирского ЛО МВД России на транспорте майор полиции Василина Попова.

На место трагедии выехали следователи, которые выясняют все обстоятельства проишествия. Пока неизвестно, был ли это несчастный случай или что-то другое.