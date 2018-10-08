2018-10-08T17:26:38+03:00
Звезды

На "Первом канале" покажут лучшие владимирские музеи

Помимо наших храмов в "Добром утре" покажут музей ложки и кафе "Блинчики"
Алексей СУХОВ
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Федеральный "Первый канал" завершил съемки серии о городе Владимире для телепроекта "Открываем Золотое кольцо России". Серия выйдет в программе "Доброе утро".

Телевизионный сериал о туристической привлекательности российских городов и регионов сначала снимали в Крыму, Краснодарском крае и Карелии, а затем ведущие Ольга Якунина и Антон Исюков проехали на машине по восьми городам "Золотого кольца". Сериал увенчает программа о Владимире.

В нашем городе съемочная группа работала в течение трех дней. Наряду с памятниками древнерусского зодчества в объектив "Первого канала" попали пешеходная улица Георгиевская, Спасский холм, Патриарший сад и семейные интерактивные музеи - "Музей ложки", "Музей пряника" и "Старая аптека". В кафе "Блинчики" ведущие откушали блинов с владимиркой вишней, а в гостиничном комплексе "Русская деревня" проверили свои поварские способности - готовили кашу по традиционному рецепту в настоящей русской печи. Серия о городе Владимире выйдет в эфир "Доброго утра" на следующей неделе.

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