У жителя Владимира в квартире нашли три килограмма гашиша

8 Окт. 12:23 2018-10-08T12:23:45+03:00

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Линейный отдел владимирской транспортной полиции возбудил два уголовных дела в отношении местного жителя. Его подозревают в незаконном сбыте наркотиков. Законность возбуждения дел проверила транспортная прокуратура. Решения были признаны обоснованными, дело взято на особый контроль.

Личность мужчины была установлена во время розыска в лесном массиве у железной дороге в черте города Владимира. Полицейские искали человека, пытавшегося продать почти 50 грамм гашиша. Во время обыска в квартире подозреваемого было найдено 88,23 грамма марихуаны, почти 3 килограмма гашиша и 101 грамм амфетамина. Наркотики были готовы к продаже.