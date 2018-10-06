2018-10-06T17:09:02+03:00
Происшествия

Двое мошенников из Новосибирска обманули владимирцев более чем на один миллион рублей

Они представлялись близкими родственниками, ставшими виновниками ДТП с погибшими
Алексей СУХОВ
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Сотрудники УМВД по Владимирской области передали в суд дело в отношении 30-летнего и 26-летнего жителей города Новосибирска и 37-летнего жителя города Владимира. Их обвиняют в мошенничестве.

По версии полиции с января по апрель текущего года один из обвиняемых, представляясь близким родственником, звонил жителям города Владимира якобы с места ДТП и взволнованным голосом сообщал, что совершил ДТП, в результате которого погибли люди. После этого злоумышленник передавал трубку сообщнику, который, представляясь сотрудником полиции, предлагал передать через курьера определенную сумму денег за непривлечение "родственника" к уголовной ответственности.

Местные жители, следовавшие указаниям аферистов, отдавали курьеру из Владимира деньги, которые он впоследствии переводил сообщникам в Новосибирск, часть оставляя себе. В деле фигурирует 21 эпизод с материальным ущербом на сумму более миллиона рублей.

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