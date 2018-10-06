2018-10-06T11:25:46+03:00
Происшествия

Во Владимире водитель "Жигулей" сбил двух маленьких детей

Они перебегали дорогу в неположенном месте
Алексей СУХОВ
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5 октября около 17.25 на улице Асаткина во Владимире сбили двух детей. ДТП произошло у дома №32.

Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, 52-летний водитель ВАЗ-2113 ехал по улицы Асаткина в сторону улицы 850-летия. В этот момент на дорогу выбежали двое детей 9 и 6 лет. Дорогу они перебегали в неположенном месте и были без взрослых. Водитель "Жигулей" не успел затормозить. В результате столкновения один из детей попал в больницу. Второй отделался ушибами.

По факту ДТП проводится проверка. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства происшествия. Не касаясь этой истории, родителям стоит учить своих детей перебегать дорогу только на пешеходных переходах. Желательно со светофором. А водителям всегдюа быть бдительными. Особенно в местах, где дети могут выбежать на проезжую часть.

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