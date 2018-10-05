В Муромском районе пройдет поисковая экспедиция на месте падения истребителя в годы Великой Отечественной войны

5 Окт. 12:32 2018-10-05T12:33:06+03:00

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6 и 7 октября у деревни Михалево Муромского района пройдет областная поисковая экспедиция на месте падения истребителя Ла-5 Вязниковской военной авиационной школы пилотов ВВС Красной армии.

Поисковики из Муромского. Меленковского. Судогодского районов. а также из Владимира хотят найти останки летчика, старшего сержанта Кирея Ивана Петровича, погибшего в июне 1944 года при исполнении служебных обязанностей в авиационной катастрофе.

Место падения самолета было обнаружено активистами объединения «Часовые Памяти» в сентябре при проведении поисковой разведки.