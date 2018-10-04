Во Владимирской области пройдет форум иностранных студентов и выпускников российских вузов

4 Окт. 12:41 2018-10-04T12:41:16+03:00

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\С 5 по 7 октября во Владимирском государственном университете пройдет форум иностранных студентов и выпускников российских вузов. Он состоится при поддержке Всемирной ассоциации выпускников в рамках мероприятиях форума примут участие более 150 человек. Это студенты, аспиранты, молодые учёные и специалисты, представители национальных объединений выпускников российских вузов из стран СНГ, Европы, Ближнего Востока, Азии и Африки.

На форуме будут обсуждаться вопросы общественно-профессионального взаимодействия с Россией, в частности со своими вузами, после возвращения на родину. Основная цель мероприятия – развитие интеграционных процессов между выпускниками и вузами, продвижение российского образования и национальных культурных ценностей за рубежом, укрепление международного образовательного и научного сотрудничества, ретрансляция прогрессивных методик формирования и развития кадрового потенциала для построения международной карьеры, в том числе путём создания новых ассоциаций выпускников российских вузов в зарубежных странах.