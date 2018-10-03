Во Владимирской области пройдет акция, посвященная Александру Солженицыну
С сентября по декабрь в области проходит акция «Матрёнин двор Александра Солженицына», которая приурочена к 100-летию русского писателя.
Его жизненный путь связан с Гусь-Хрустальным районом. В 1956-1957 годах Александр Исаевич преподавал математику и физику в Мезиновской школе. Этот период жизни Солженицын отразил в рассказе «Матрёнин двор».
В 2017 году Владимирский театр поставил драму «Раковый корпус. Сосланные навечно». Ближайший показ спектакля – 9 ноября.
Владимирский театр кукол подготовил спектакль «Матрёнин двор». Показы пройдут 21 - 23 ноября.
В ноябре во Владимирской областной филармонии откроется фотовыставка «Один день Александра Исаевича» (автор работ – фотожурналист, член Международной Федерации (FIAR) Геннадий Попов), а также состоится показ спектакля с участием народного артиста России Александра Филиппенко «Один день Ивана Денисовича».
В Гусь-Хрустальном районе пройдут Фестиваль искусств «Маршрутами Солженицына»; фотовыставка, а также другие мероприятия.